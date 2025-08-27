札幌・東警察署は8月26日、住所不定の中学生の少年（14）と石狩市に住む高校生の少年（17）を窃盗の疑いで逮捕しました。2人は共謀して6月10日午前0時ごろ、札幌市中央区南8条西6丁目で路上を歩いていた男性（41）に後ろから近づき、ズボンのポケットから現金などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、現場付近で財布は発見されましたが、中に入っていた現金約1万3千円や免許証、クレジットカードな