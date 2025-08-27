自民党の総裁選挙管理委員会は27日、臨時総裁選を行うかについて、実施を求める議員には記名による書面の提出を求め、氏名を公表することを決めました。自民総裁選管・逢沢委員長「どの議員の方が要求をされたか、どの県連が要求をされたかにつきましては、選管委員会として（名前を）公表をさせていただくということを最終的に決定、確認をさせていただいたところでございます」自民党は総裁選挙管理委員会の2回目の協議を行い、