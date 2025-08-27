巨大な壁のように街に迫ってくる大規模な砂嵐。アメリカメディアなどによると、アメリカアリゾナ州で25日、「暴風」を意味する「ハブーブ」と呼ばれる大規模な砂嵐が発生しました。これは、雷雨により発生した下降気流が地表の乾いた砂やほこりを巻き上げる現象で、この時期、アメリカ南西部の各地でよく見られるということです。「ハブーブの中にいて何も見えません」砂嵐にのみ込まれると、視界がほとんどゼロの状況に。砂嵐の