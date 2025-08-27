「オリックス１−６ロッテ」（２７日、ほっともっとフィールド神戸）ロッテが序盤の猛攻で快勝した。初回、先頭からの連打と四球で２死満塁とし、安田の右前２点打で先制。なおも２死一、二塁で上田も左中間への２点二塁打で続き、この回４点を先取した。二回にも山口の右犠飛で１点を追加。七回にも１点を加えた。先発の種市は７回２／３を７安打１失点で５勝目（７敗）を挙げた。二回に杉本に中越えソロを被弾した。