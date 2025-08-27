「第3回フリオーソレジェンドカップ」（S3）が27日、船橋競馬場で行われた。逃げた2番人気のサントノーレが8馬身差で圧勝。重賞4勝目を飾った。1番枠から好スタートを切ったサントノーレは迷うことなく主導権を握った。「正々堂々、受けて立とうという気持ちで行った」。強気の矢野に導かれて軽快なラップを刻んでいく。4コーナーで1番人気キングストンボーイが追い上げてきたが、どこ吹く風。直線、矢野の右ムチに反応して