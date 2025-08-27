「オリックス１−６ロッテ」（２７日、ほっともっとフィールド神戸）オリックスが完敗。連勝が３で止まった。先発の寺西が２回７安打５失点と誤算。初回に４長短打を集中されていきなり４失点。二回にも３連打を浴びるなど、追加点を奪われた。打線は二回、先頭の杉本が１３号中越えソロを放った。