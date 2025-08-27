◇セ・リーグDeNA1―2阪神（2025年8月27日横浜）DeNAは筒香が6回に3試合連発となる11号ソロを放つも、得点はこの1点のみ。連敗を喫して今季の阪神戦の負け越しが決定した。試合後、打線について聞かれた三浦監督は「（チャンスを）つくれなかったですね」と悔しがった。プロ初先発だった阪神・早川の前にわずか5回まで2安打。得点を奪えずに「捉えきれなかったですよね」と指揮官。筒香については「ここ数試合、本