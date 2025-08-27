「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）九回表、日本ハムが１点を追う攻撃中に、球場内が停電となるハプニング。試合が中断した。照明はついているものの、スコアボードが消灯。試合がストップし、審判団が集まった。平良は一度マウンドを降り、田宮も打席を外した。停電の影響でＣＳ放送やＤａｚｎなどの中継もストップ。アナウンスもできない状況のまま、約４分の中断を経て試合が再開された。結局、九回は