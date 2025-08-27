大阪・関西万博で８月、信州大学の技術が紹介されました。目指すは、世界の水問題の解決、その最新技術を万博会場で伝えたのは、信大OBの人気ユーチューバーでした。ラムダさん「苦い汁飲ませたい人？あの、なんかすごい、そんなことあります？」世界一苦いとうたう物質を溶かした、激マズの液体。ラムダさん「なんか言葉も出ないぐらい、本当に苦いと思うので」対するは、世界の水問題の解決を目指す、信州大学