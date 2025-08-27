わずか13歳からアーセナルのU-18チームで出場を行い、近年アーセナルサポーターの注目を集め続けていたU-17イングランド代表MFマックス・ダウマン。今シーズンはプレシーズンマッチからトップチームに帯同し、23日に行われたアーセナル対リーズの試合に途中出場したことで、プレミアリーグ史上2番目に若い年齢でデビューした選手となった。残念ながら、若手選手の移籍などに莫大な金額が動く欧州サッカーにおいては、彼のような将