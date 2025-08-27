【モデルプレス＝2025/08/27】乃木坂46の佐藤璃果が27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】乃木坂46メンバー「透明感すごい」と話題の新ヘア◆佐藤璃果、新ヘアカラーを披露佐藤は「髪を暗くしたよ〜〜」とヘアカラーを変えたことを報告し、「どうかなー？」とファンに問いかけ。暗めの髪色にイメージチェンジし、オフショルダーの私服姿でカメラに視線を向ける姿が写っている。こ