【モデルプレス＝2025/08/27】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が27日、自身のInstagramを更新。ホルターネックの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】岡田紗佳、美肌輝くホルターネック姿◆岡田紗佳、ホルターネックで色白美肌見せ岡田は「ユニフォーム撮影あったから、ネイルは肌馴染み重視でピンクにして、髪はグラデ完成した」とつづり、自撮りを公開。「たくさんアッシュシャンプーして理想に近づけないと」