SixTONES松村北斗（30）が27日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成報告会に出席した。松村が声優に初挑戦したアニメ映画「すずめの戸締まり」を手がけた新海誠氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。同氏のアニメ作品が実写化し、公開されるのは今作が初。互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑充希）