1回ロッテ2死満塁、安田が右前に先制の2点打を放つ＝ほっともっと神戸ロッテは種市が直球、変化球ともに精度良く、7回2/3を1失点で5勝目。打線は一回に安田、上田の連続適時打で4得点。二回は山口の犠飛、七回は友杉の適時打で加点。オリックスは杉本のソロのみに終わり、連勝が3でストップ。