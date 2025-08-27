女優の森七菜（23）と宮〓あおい（39）が27日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成報告会に出席した。アニメ映画「すずめの戸締まり」を手がけた新海誠氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑充希）の18年間にわたる人生を描く。森は貴樹に思いを寄せる同級生・澄田花苗役、