リニア中央新幹線工事に関する意見交換会で、あいさつする静岡県の鈴木康友知事＝27日午後、静岡県庁静岡県は27日、リニア中央新幹線工事に関する鈴木康友知事と大井川流域10市町の首長との意見交換会を県庁で開いた。工事で水利用に影響が生じた際の補償について、因果関係の立証責任はJR東海にあり、流域市町や県に求めないとの考え方が県から示され、首長らはおおむね賛同したという。今後、JRや国と交渉を進める。意見交換