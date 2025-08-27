プロ初先発で5回2安打無失点と力投した阪神・早川＝横浜阪神が4連勝。対DeNAで3年連続の勝ち越しを決めた。プロ初先発の新人、早川が粘り強く投げ、5回2安打無失点で初勝利。四回の大山、熊谷の連続タイムリーによる2得点で逃げ切った。DeNAの東は援護を得られず7敗目。