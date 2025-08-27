◆パ・リーグ西武―日本ハム（２７日・ベルーナドーム）埼玉・所沢市のベルーナドームが停電し、試合が約４分中断した。９回裏、日本ハムの攻撃中。マウンドには西武の守護神・平良、打席には田宮の場面でバックスクリーンが真っ暗になり、場内が騒然となった。なお、グラウンド内の明かりはついたままとなっており、試合は４分後にそのまま再開された。