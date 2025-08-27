俳優の北村匠海（27歳）が、8月26日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」（NHK）で共演している高橋文哉（24歳）との初対面を振り返り、「輝いてた。きれいな人だな、と思って」と語った。朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。高橋文哉とは、北村が15年間お世話になっているスタイリストが同じで、話はずっと聞い