「居酒屋」や「バル」といったお酒を楽しむ飲食店。いまや夜の営業だけではありません。札幌では「朝飲み」や「昼飲み」が注目されていて、店は賑わいをみせています。その人気の理由とはー（長野記者）「空も明るい日中なのですが、こちらの店では朝からお酒を提供しています。では１杯いただきます」札幌駅前にあるこちらの飲食店。パリッとした食感とジューシーな味わいが魅力のソーセージとお酒