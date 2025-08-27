◆イースタン・リーグ巨人８―２楽天（２７日・江戸川）巨人の湯浅大内野手が特大の２ランを放った。４回の守備から二塁で途中出場。６回２死二、三塁で三塁適時内野安打をマーク。８回１死一塁では左腕・林から左中間にある防球ネットの高いところに突き刺さる特大２ランを放った。これで直近の出場４試合で９打数５安打と好調だ。守備でも安定したプレーを見せ味方を鼓舞。８回１死では辰見鴻が放った鋭い打球をダイビン