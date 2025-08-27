元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが２７日に自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「とっても楽しい撮影＆取材でしたまたお知らせします」とつづり、白のノースリ姿のオフショットを公開。「やっぱり素敵に撮ってもらえるから撮影って楽しいなありがとうございました！！！」と記した。この投稿にファンからは「里菜さんかわいいです」「オトナ里菜さんほんと素敵でした」「素敵な女性