若手女優の白山乃愛（12）が27日、映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之、10月10日公開）の完成報告会に出席した。「少し緊張していますが、少しでもこの作品の良さを伝えられるように頑張ります」と意気込んだ。高畑充希（33）の幼少期役を500人のオーディションの末、射止めた。「とてもうれしくて、オーディションでやってみて演じたいという思いが強くなっていた。監督も凄く優しそうな雰囲気があふれ出ていて、ご一