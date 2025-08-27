※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ在宅勤務中に義妹を家に呼んで妊活している夫。そんなことも知らない妻は義母からの孫作れプレッシャーに耐えていました。お隣さんと仲良くなった妻は、自分の家から声が漏れてお隣に迷惑をかけていること、声の主が「たくや」と夫の名を呼んでいたことを知り初め