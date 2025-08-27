ネットワンシステムズとNTT西日本は8月27日、IOWN APN（All-Photonics Network）技術を活用した分散AI・自律ロボティクス基盤構築に向けた実証実験を開始することを発表した。国内の労働人口減少に対応するため、小売・製造・医療・社会インフラなど多様な現場における自律型オートメーションの社会実装を加速させることを目的としているという。.