自分に疲れる会社に文句がないわけじゃない。33歳、ちょっと大人になりすぎた働いていたネイルサロンで最年長になり、スライド式に店長になったと感じている、このみ33歳。同じ歳のふたりの親友、夫と暮らすエリとシングルマザーのゆみを大切に思うこのみは、いつしか自分自身の価値にゆらぎを感じるように。仕事もプライベートもそれなりに楽しい。けれどふとした瞬間に感じる孤独。33歳のこのみは何を見つけていくのでしょうか？