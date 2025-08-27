新型iPhoneの発表が気になり始めるこの時季。発売日や値段など、気になることは多々あるが、今回はそんなアイフォンの“コスパ”に絡んだ耳寄り情報をひとつ。2025年8月26日、Paidyは赤坂ミッドタウン・タワーで「ペイディあと払いプランApple専用」に関するプレスセミナーを開催した。登壇したのは、広報担当の佐藤氏とVP of Experienceの佐々木氏。両氏は、近年急成長を遂げるBNPL(Buy Now, Pay Later＝今買って、後で支払う)の