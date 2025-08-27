前の話を読む。頼る人もいない中で、ゆりこは職場での立場を取り戻そうと必死に働いた。その努力が少しずつ実を結び、職場の空気も以前より穏やかになっていく。けれど産休に入った今、ゆりこの心には「本当に戻れるのか」という不安がじわじわと広がる。■祝出産！■母、ありがとう！■着々と復帰の準備を進める！■ふたを開ければ…ゆりこは無事に元気な男の子を出産しました。出産前から寄り添ってくれなかった夫は、育児にも関