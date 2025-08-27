ロバート・馬場裕之が、8月26日放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）で、こだわりの牛丼の食べ方を告白。これが話題となっている。「この日、『私の最高の調味料SP』という回に呼ばれた馬場さん。冒頭、明石家さんまさんから『いろんな分野に（手を）伸ばしてるな』と振られると、『芸人辞めまして』と、本音とも冗談ともつかない発言をしながら、『飲食店、2個やってます』とアピールしていました」（芸能記者、以下