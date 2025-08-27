人気シェフの鳥羽周作氏が手がけた、長野県小谷村沓掛地区にある古民家レストラン『NAGANO』が、9月の営業をもって閉業することが8月23日にわかった。鳥羽シェフの運営するレストラングループ『sio』が公式サイトを更新し発表した。《当店は3年間の指定期間管理者の契約期間満了に伴い、2025年9月をもちまして営業を終了いたします》同社のHPで9月までの営業が明らかとなったのだ。「そもそも、プロジェクトは長野県・小谷村が