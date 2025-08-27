◆楽天―ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、執念の継投策でピンチを切った。3点リードの7回。3番手の藤井皓哉が1点を返され、さらに2死満塁のピンチを招くと、セットアッパーの松本裕樹を投入した。松本裕のイニング途中からの登板は今季初めて。松本裕は中島大輔を左飛に仕留めた。