povo2.0の訪日外国人向けデータ専用eSIM「Japan SIM」が8月28日よりオンライン提供開始！KDDIは26日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において訪日外国人向けデータ通信専用eSIM「Japan SIM」のオンライン提供を2025年8月28日（木）から開始するとお知らせしています。これにより、データ通信回線の申し込みからeSIM（組み込み型SIM）プロファイルのダウンロード