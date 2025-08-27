◇パ・リーグオリックス1―6ロッテ（2025年8月27日ほっともっと神戸）オリックスは杉本の特大ソロによる1得点のみで完敗。連勝は「3」でストップした。先発したドラフト2位ルーキー寺西の不調が誤算で、自己最短となる2回を被安打7、自己ワーストの5失点で降板したのが後を引いた。前夜は球団最多の10投手をつぎ込み、延長12回サヨナラで制したこのカード。8月は9勝12敗となり、負け越した7月に続いて月間勝ち越しはなく