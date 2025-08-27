近鉄、日本ハム、楽天で監督を務めた野球評論家の梨田昌孝氏（72）が26日放送のBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演し、現役時代に大投手から言われた衝撃の言葉を明かした。島根・浜田高から1971年ドラフト2位で入団し、1年目に1軍デビュー。3年目の74年には正捕手として115試合に出場した。その後は2歳年上の有田修三氏との「ありなしコンビ」でレギュラーを争うシーズンが続いたが、当時エースとし