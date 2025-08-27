◇パ・リーグ西武３―２日本ハム（2025年8月27日ベルーナＤ）西武・与座海人投手（29）が5回1/3を投げ、4安打2失点。打線の援護もあり、5勝目を挙げた。序盤に天候が急変し、球場に雷鳴が鳴り響き始めた。強い風も吹く中、3回に与座は2本の長打を浴びて2失点した。それでも4回に味方打線が逆転すると、クイックでの投球を織り交ぜながら相手打線に的を絞らせなかった。この日の日本ハム先発は日大三OBの山崎福也。沖