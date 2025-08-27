◇パ・リーグ日本ハム２―３西武（2025年8月27日ベルーナＤ）日本ハムがまたも首位奪回に失敗した。チームは3回に五十幡の適時三塁打と水谷の適時二塁打で2点を先制した。ところが、先発の山崎福也は直後に渡部聖に同点2ランを浴びると、4回は無死から3連打を浴びて勝ち越しを許した。ここで新庄監督は山崎福の交代を告げた。救援陣は追加点を許さなかったが、打線は相手先発・与座の前に4回以降は沈黙。8回2死