◇パ・リーグ西武3ー2日本ハム（2025年8月27日ベルーナD） 27日の西武―日本ハム戦の9回にベルーナドームで停電が発生。ビジョンの映像、トイレの電気などが消えて中断となった。3―2と西武1点リードで迎えた9回。日本ハム攻撃が始まる直前、球場の電気が消えるトラブルが起きた。照明はついているが、ビジョンが消えてしまったことで試合は中断。テレビ中継も映像が送れない状態となり、CSやDAZNの配信もストップした。