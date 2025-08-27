SixTONESの松村北斗が27日、都内で行われた映画『秒速5センチメートル』完成報告会に、共演の高畑充希、森七菜、上田悠斗、白山乃愛、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、吉岡秀隆、奥山由之監督と共に出席。大切にしたい思い出を語った。【写真】松村北斗、高畑充希ら豪華キャストの集合ショット本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメーション『秒速5センチメートル』を原作とした実写