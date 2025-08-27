Ｊ１鹿島は２７日、天皇杯準々決勝町田戦（Ｇスタ）に０―３で敗れ、８強で姿を消した。前半２失点すると、巻き返しを狙った後半開始早々の１分にＭＦ下田北斗に超ロングシュートを決められ、得点を奪えないまま今年は天皇杯のタイトルに届かなかった。敵地に駆け付けたサポーターは懸命の応援を続けた一方、フラストレーションのたまる展開に試合中から一部が怒号を響かせた。試合後には大ブーイングがスタジアムに響いた。１