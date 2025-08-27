27日午後、周南市の山陽自動車道上りで、事故のために高速道路上に降りていた20代の男性が、後続のトラックにはねられ死亡しました。県警高速隊によりますと、27日午後2時20分ごろ、周南市の山陽自動車道上りの金剛山トンネル内でトラックと乗用車の事故がありました。この事故により、乗用車を運転していた広島県廿日市市のトラック運転手白井瑠我さん＝25歳が高速道路上に降りていたところ、後続の大型トラックにはねられました