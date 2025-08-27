◆パ・リーグ西武―日本ハム（２７日・ベルーナドーム）西武・源田壮亮内野手が８回の守備中にベンチへ１度下がる珍しい場面があった。西武１点リードの８回２死一、二塁、万波の打席。カウント１―２から５球目を山田陽翔投手が投げ終えたところで山田に一声かけると、そのまま１度ベンチに下がり試合が中断。約５分後に源田がグラウンドに戻り試合が再開されると、直後の万波の打球は遊撃手・源田のもとに転がる遊ゴロとな