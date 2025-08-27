◆パ・リーグオリックス１―６ロッテ（２７日・ほっともっとフィールド神戸）オリックスが神戸での今季最終戦に敗れ、４連勝を逃した。ロッテ戦の３連勝もストップ。８月は２４試合で１２敗目を喫し、２か月連続での勝率５割以下が確定した。先発のドラフト２位・寺西は自己ワーストの５失点を喫し、プロ入り後最短の２回で降板。２敗目（２勝）となり「先発としての役割を果たすことができず、チームに申し訳ないということ