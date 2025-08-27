「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神が４連勝で今季のＤｅＮＡ戦勝ち越しを決めた。２３年シーズンから３年連続。また、貯金を今季最多の２９とした。巨人が敗れたため優勝へのマジックは１２に減らした。育成ドラフト３位の早川がプロ初先発し、５回を２安打無失点で初勝利。育成入団投手の１軍先発は球団初で、初先発＆初勝利の快挙を達成した。緊張感を漂わせながらも初回から思い切って腕を振った。こ