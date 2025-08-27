元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜（３７）が、フランスを訪れた様子をアップした。約２週間前のインスタグラムの投稿で「パリに行ってきました」と伝えていた小嶋。そして「旅の投稿に戻ります」とつづり、久々に旅の思い出ショットをアップした。「Ｍａｒｓｅｉｌｌｅ」と記し、フランス・マルセイユを訪問したと明かす。船に乗っている写真では、真っ赤なスイムウェア姿と花柄ワンピースを着た姿を