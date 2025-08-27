◆テニス▽全米オープン（２６日、米国・ニューヨーク）女子シングルス１回戦が行われ、２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位の第２３シード・大坂なおみ（２７）＝フリー＝が、同１０６位のヒリート・ミネン（２８）＝ベルギー＝に６―３、６―４のストレート勝ち。安定感重視の新スタイルで、２２年全豪以来のシード復帰を白星で飾った。２回戦は同４７位のバプティスト（米国）と対戦する。男子では予選を突破した