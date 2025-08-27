２７日、天津浜海国際空港第１ターミナル（Ｔ１）に到着した航空機。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津8月27日】中国の天津浜海国際空港で27日、新たな入国審査場が正式に使用を開始した。面積は従来の2倍以上となり、通路も17本から22本に増設。上海協力機構（SCO）サミット専用通路4本と優先通路8本も含まれる。自動巡回ロボットや一体型スマート検査台などのハイテク設備も導入され、全体の通関効率は約3割向上した