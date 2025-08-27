◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２７日・横浜）阪神の育成ドラフト３位入団の早川太貴投手が５回２安打無失点の好投でプロ初勝利を挙げた。球団の育成出身ルーキーでは球団初となった。初回を３者凡退に仕留めると、２四球で招いた３回２死一、二塁のピンチも桑原を１４３キロ直球で右飛に打ち取った。４回には下半身に違和感からか、ベンチに下がったが、治療後に再びマウンドへ。２点リードで勝利投手の権利がか