グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。8月23日（土）の放送は、声優・アーティストの寺島拓篤（てらしま・たくま）さんが登場！ 8月27日（水）にリリースしたニューシングル「more than W」について伺いました。（左から）潮紗理菜、寺島拓篤さん、遠山大輔◆「自分としては“普通の声”」潮：寺島拓篤さんは2005年にテレビ