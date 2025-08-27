◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）広島は、９番・大瀬良大地投手のバットから先制に成功した。大瀬良は、両軍無得点の５回先頭で右前打。中村奨が左中間二塁打で続き、無死二、三塁からファビアンが２点打。三塁走者・大瀬良に続き、二塁走者・中村奨も好走塁で２点目のホームを踏んだ。巨人の先発・森田をマウンドから降ろし、なおも１死三塁。２番手・船迫に対し、４番・モンテロの犠飛で３点目