¢¡Å·¹ÄÇÕ¢¦½à¡¹·è¾¡Ä®ÅÄ£³¡½£°¼¯Åç¡Ê£²£·Æü¡¦£Ç¥¹¥¿¡Ë¼¯Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆÌÌ¤â´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£³«»Ï£±£°Ê¬´Ö¤ÏÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢ÅÄÀîµü²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼¯ÅçÍ¥Àª¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·£±£µÊ¬¡¢£Ã£Ë¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤¦¡£É¬Í×°Ê¾å¤Ë¾Ç¤ë¾ìÌÌ¤¬¹¶¼é¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Á¡¢£²£±Ê¬¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£